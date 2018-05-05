Биологи нашли способ сохранить стройность при употреблении фастфуда

Жировая ткань не будет увеличиваться, если в организме отсутствует гормон висфатин, выяснили биологи из Копенгагенского университета.

Об их исследовании пишет MedicalXpress, передает РИА «Новости».

В эксперименте использовались мыши, у которых из жировых тканей предварительно был удален висфатин. Их сравнивали с контрольной группой грызунов.

Подопытные мыши сначала получали сбалансированное питание, а затем рацион, который соответствует постоянному употреблению пиццы и бургеров.

Выяснилось, что у грызунов из контрольной группы после употребления жирной пищи значительно увеличился вес, в то время как лишенные висфатина грызуны не растолстели. Кроме того, их организм лучше контролировал уровень глюкозы в крови.

Ученые надеются, что из работа поможет в борьбе с ожирением и метаболическими расстройствами.

Однако отмечается, что простое удаление висфатина из организма человека может обернуться серьезными проблемами для здоровья.