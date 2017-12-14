Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Нижнем Новгороде

Сотрудники спецназа ФСБ и полиции нейтрализовали в Нижнем Новгороде неизвестного, который открыл огонь после проверки документов.

В ходе нейтрализации стрелка ранения получили трое силовиков, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ФСБ сообщили, что неизвестный «осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир».

Квартира была блокирована сотрудниками спецназа ФСБ и полицейскими.

Злоумышленник отказался сдавать оружие и вновь открыл огонь. В результате столкновения он был нейтрализован.

В данный момент проводятся оперативно-разыскные следственные действия. Личность бандита устанавливается.