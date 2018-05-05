Дети погибли при пожаре в Оренбуржье

В Оренбуржье при пожаре в жилом доме погибли двое детей, три человека госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом, сообщает областное управление МЧС.

Трагедия произошла в ночь на субботу. Отмечается, что в доме проживала многодетная семья, передает РИА «Новости».

Так, дедушка детей «почувствовал запах гари и попросил старшего внука посмотреть, что произошло». Подросток обнаружил открытое горение на кухне; единственный выход из дома оказался отрезан огнем.

«Юноша не растерялся и через окна вынес из огня двух своих сестренок (...) и дедушку. Ему помогла подоспевшая соседка. К сожалению, ещё двух девочек (...) спасти не удалось», – следует из сообщения МЧС.

Спасенный мужчина, подросток, пытавшийся спасти сестер, и соседка госпитализированы в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.

Пожар удалось ликвидировать утром, «огонь повредил перегородки, перекрытие, кровлю жилого дома, надворной постройки, вещи, на общей площади 105 квадратных метров».

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в конце апреля в Подмосковье при пожаре погибли дети, которых оставили без присмотра.