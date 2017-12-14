Далай-лама рассказал российским ученым, что щекочет полицейских

Далай-лама XIV принял участие в конференции российских ученых и их буддийских коллег под названием «Понимание мира» в индийском городе Дхарамсала.

Как заявил Далай-лама, для него «цари, папы Римские, ламы, нищие и полицейские – все одинаковы», всех их духовный лидер буддистов пытается заставить улыбаться, передает РИА «Новости».

Далай-лама признался, что подшучивает даже над полицейскими, а если те не улыбаются, то он их щекочет.

Накануне Далай-лама XIV заявил, что Россия играет важную роль в современном мире.