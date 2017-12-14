Экс-глава минобороны Израиля рассказал о «спасении» самолета ВКС в Сирии

Несколько лет назад «горячая линия», установленная военными России и Израиля, позволила предотвратить инцидент и «спасти» самолет ВКС России, рассказал бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.

«Горячая линия» создана в 2015 году для предотвращения столкновений сил России и Израиля в связи с ситуацией в Сирии, передает РИА «Новости».

Яалон заявил, что эта связь «спасает жизни». Он рассказал, как в самом начале «российского присутствия» самолет России «почти пересек» границу Израиля в районе Голанских высот.

«Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили», – заявил министр.

По его словам, когда военные Израиля поняли, что к границе приблизился российский самолет, то по «горячей линии» связались с российской стороной, сообщив на базу Хмеймим: «Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!».

Яалон сказал, что «вопрос был решен немедленно». Он еще раз отметил, что, будь на месте российского сирийский самолет, Израиль «его, скорее всего, сбил бы».

Обе стороны высоко отзываются об эффективности «механизма деконфликтизации», как его называют израильтяне, и выражают заинтересованность в продолжении его работы.