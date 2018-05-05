Роухани дистанцировался от блокировки Telegram

Правительство Ирана не связано с блокировкой мессенджера Telegram, заявил президент страны Хасан Роухани.

Он заявил в Instagram, что народ, которому «по-настоящему принадлежит страна», должен знать, если «решение об ограничении или блокировке связей между людьми принималось на высочайшем уровне».

Свою запись он сопроводил несколькими тегами, включая «Заказное постановление», имея в виду действия судебных органов, передает РИА «Новости».

Роухани пояснил, что в течение двух его президентских сроков правительство Ирана стремилось к формированию безопасного киберпространства, но «ни одна социальная сеть или мессенджер не были заблокированы этим правительством, и не будут».