ЕС обещал не вводить цензуру против «фейковых» новостей в соцсетях

Руководство ЕС не планирует вводить цензуру в соцсетях, заявил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, комментируя возможные меры по борьбе с «фейковыми» новостями.

Он подчеркнул, что ЕС «не предлагает цензуру», передает РИА «Новости».

«Я работаю с коллегами в Еврокомиссии, которые выросли в странах, где был большой контроль над тем, что вы читаете и что слушаете», – сказал Кинг, добавив, что «не хочет повторения этого».

Он заявил о «большом пространстве» между цензурой и заверениями, что «сегодня все отлично». Кинг сказал, что необходимо обсудить, «как улучшить ситуацию в сфере транспарентности». В частности, он подчеркнул, что во время избирательных кампаний пользователи имеют право знать, кто оплачивает рекламу в соцсетях.

Кинг подчеркнул, что, стремясь противодействовать дезинформации, ЕС «не цензурирует контент», а добивается «большей транспарентности».