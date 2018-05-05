Акция в честь 200-летия Карла Маркса прошла в Москве

Представители КПРФ и ряда левых движений приняли участие в акции в честь 200-летия Карла Маркса. По информации координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, в мероприятии в центре Москвы участвовали около 500 человек.

В субботу в Москве на площади Революции прошла акция в честь 200-летия основоположника коммунистического учения Карла Маркса. Об этом в своем Twitter сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Участвовали представители КПРФ, «Левого фронта», комсомола – всего около 500 человек», – рассказал Удальцов.

В ходе акции прошло торжественное возложение цветов к памятнику Маркса. «Ровно 200 лет тому назад в этот день родился гений человечества. Карл Маркс – это тот выдающийся ученый, политик, философ, социолог, который предложил обновление мира. И на сегодня его учение является самым важным и самым эффективным в развитии человечества», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Парламентарий добавил, что 11-12 мая в Москве пройдет международный форум-конгресс, посвященный 200-летию Маркса, передает РИА «Новости»

По мнению депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ), «любая теория проявляется практикой и временем».

«Вот теория Карла Маркса, его великое произведение «Капитал» – просто шедевр мысли. Краткий, четкий, однозначный манифест, востребован уже практически 200 лет. Вот это и есть практика», – отметил он.

Добавим, что большинство россиян (98%) слышали о Марксе, при этом старшее поколение знакомо с его именем и произведениями более предметно, чем молодежь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к 200-летию Маркса.

С трудами ученого ознакомились 41% респондентов, причем 58% из них читали «Капитал». Лишь 15% опрошенных работы Маркса были интересны. Идеи марксизма 66% опрошенных россиян назвать затруднились, а 16% признались, что ничего не знают о марксизме.