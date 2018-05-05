Названа наиболее вероятная цель митинга Навального

«Хаотическое брожение по Тверской – это в чистом виде надежда на то, что удастся устроить какие-то беспорядки. Судя по тому, что там происходило, Навальному немножко это удалось. Но в этом нет ничего хорошего», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова по поводу проведения Алексеем Навальным протестных акций 5 мая.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова не удивлена, что протестные акции, анонсированные Алексеем Навальным на субботу, в итоге оказались малочисленными и незаметными.

«Люди готовы выходить на улицу за конкретную проблему, которая их беспокоит. В современной российской практике мы видели это на примере митингов против реновации (в мае прошлого года) и недавнего митинга в поддержку мессенджера Telegram. Это не абстрактный протест за все хорошее против всего плохого. Это не вождистский протест за какого-то человека, это ситуация, когда люди выходят за то, что их искренне волнует», – сказала Федорова.

По ее словам, когда люди выходят на митинги из-за насущных проблем, то это свидетельствует о здоровом обществе, о его способности выражать свои интересы.

«На сегодняшней акции Навальный ничего подобного предложить людям не может. Он фактически не сказал, по поводу чего нужно собраться. Это постоянно повторяющаяся для него история – давайте соберемся протестовать против Путина, против власти. Но это совершенно бессодержательно, поэтому туда приходит только костяк его аудитории, которая по каким-то причинам любит его и готова выходить в любой момент», – считает эксперт.

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая несанкционированной акции протеста. Кроме столицы блогер призывал сторонников выходить в субботу на улицы в других городах. Однако активность оказалась крайне низкой, в разы ниже той, когда Навальный встречался со своими сторонниками во время президентской избирательной кампании.

По данным местных властей, во Владивостоке на акцию 5 мая вышли только 150 человек, в Хабаровске – 250, Магадане – 50, Южно-Сахалинске – 30, Благовещенске – 10, Новосибирске – 400, Иркутске – 250, Майкопе – 7, Улан-Уде – 100, Абакане – 85, Барнауле – 76, Красноярске – 300, Томске – 100, Чите – 9 одиночных пикетов.

В центре Москвы, по оценке наблюдателей, собралось около тысячи сторонников Навального. Однако с учетом того, что они смешались с простыми горожанами, могло сложиться ощущение некой массовости. Более того, эта акция совпала с проведением в столице музыкального фестиваля «Московская Весна A Cappella», в субботу на Тверской улице выступал казачий хор. Навальный старается совмещать свои акции с официальными массовыми мероприятиями. Год назад его митинг совпал с фестивалем реконструкторов.

По словам Федоровой, если бы Навальный воспользовался предложенным вариантом городских властей и провел санкционированную акцию на проспекте Сахарова, то был бы виден истинный уровень его поддержки.

«Если бы Навальный вышел на Сахарова, было бы понятно, что ради него вышла только тысяча человек и он получил бы фотографии, которые никак его не красят. Обратите внимание, что во время митинга в защиту Telegram он пришел на Сахарова и ничто ему не помешало», – указала Федорова.

Кроме того, выход на Тверскую позволил его сторонникам устроить потасовки с сотрудниками правопорядка. «Хаотическое брожение по Тверской – это в чистом виде надежда на то, что удастся устроить какие-то беспорядки. Судя по тому, что там происходило, Навальному немножко это удалось. Но в этом нет ничего хорошего. Это в чистом виде попытка дестабилизации ситуации, а не конструктивный гражданский протест», – подытожила Федорова.