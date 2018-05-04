Додон пообещал запустить переход Молдавии к президентской форме правления

Взгляд
4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
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Ничего, кроме чернухи, современные авторы снимать не умеют

Рамиль Замдыханов, журналист
Отчаявшись снять кино про наркомана, насилующего кого-то там, они начинают снимать неких условных «Кубанских казаков». От которых с души воротит не хуже, чем от наркоманов. Есть ли выход? Выхода нет. Или есть. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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          Додон пообещал запустить переход Молдавии к президентской форме правления

          4 мая 2018, 21:46

          Текст: Антон Касс

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          Процедура изменения конституции Молдавии для перехода страны к президентской форме правления, которую поддержали 1,5 млн жителей, в ближайшее время будет запущена, заявил в эфире телеканала NTV Moldova президент Игорь Додон.

          «В прошлом году, когда президент не согласился пойти на уступки правительства, его отстранили и тогда люди сами предложили перейти на президентскую форму правления. С октября прошлого года партия социалистов собрала 1,5 млн подписей, на первомайском митинге мы сообщили, что закончили сбор подписей и запустим процедуру по изменению конституции для перехода на президентскую форму правления», – цитирует Додона РИА «Новости».

          Глава республики отметил, что эта инициатива будет предложена нынешнему парламенту Молдавии. Если она будет отклонена, то станет основным пунктом предвыборной программы Партии социалистов на осенних выборах.

          «Думаю, что в ближайшие недели мы подготовим проект изменения законодательства. Нужно минимум 34 подписи депутатов, у нас пока есть 24. Тогда запустится процесс в Конституционном суде, который будет длиться на протяжении шести месяцев», – резюмировал Игорь Додон.

          Конституционный суд Молдавии трижды временно отстранял Игоря Додона: 17 октября 2017 года, когда он отказался утвердить на пост министра обороны Евгения Стурзу, 2 января 2018 года, когда он не согласился назначить новых министров, предложенных парламентским большинством, а 5 января президент выступил против законопроекта, запрещающего ретрансляцию в Молдавии российских СМИ.

          Как отмечала газета ВЗГЛЯД, парламентская форма правления сулит Молдавии бесконечный кризис.


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