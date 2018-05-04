Додон пообещал запустить переход Молдавии к президентской форме правления

Процедура изменения конституции Молдавии для перехода страны к президентской форме правления, которую поддержали 1,5 млн жителей, в ближайшее время будет запущена, заявил в эфире телеканала NTV Moldova президент Игорь Додон.

«В прошлом году, когда президент не согласился пойти на уступки правительства, его отстранили и тогда люди сами предложили перейти на президентскую форму правления. С октября прошлого года партия социалистов собрала 1,5 млн подписей, на первомайском митинге мы сообщили, что закончили сбор подписей и запустим процедуру по изменению конституции для перехода на президентскую форму правления», – цитирует Додона РИА «Новости».

Глава республики отметил, что эта инициатива будет предложена нынешнему парламенту Молдавии. Если она будет отклонена, то станет основным пунктом предвыборной программы Партии социалистов на осенних выборах.

«Думаю, что в ближайшие недели мы подготовим проект изменения законодательства. Нужно минимум 34 подписи депутатов, у нас пока есть 24. Тогда запустится процесс в Конституционном суде, который будет длиться на протяжении шести месяцев», – резюмировал Игорь Додон.

Конституционный суд Молдавии трижды временно отстранял Игоря Додона: 17 октября 2017 года, когда он отказался утвердить на пост министра обороны Евгения Стурзу, 2 января 2018 года, когда он не согласился назначить новых министров, предложенных парламентским большинством, а 5 января президент выступил против законопроекта, запрещающего ретрансляцию в Молдавии российских СМИ.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, парламентская форма правления сулит Молдавии бесконечный кризис.