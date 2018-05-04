Литва предложила реже пересматривать антироссийские санкции ЕС

Советник президента Литвы по внешней политике Нериюс Алексеюнас заявил, что руководство страны предлагает пересматривать ограничительные меры Евросоюза в отношении России каждый год, а не раз в полгода.

Об этом сообщает Bloomberg.

В апреле министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявлял, что у государства нет причин менять стиль политики в отношении России. Также он отмечал, что ЕС может продлить санкции в отношении России на год вместо шести месяцев.

В конце марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар также сообщил, что в ходе обсуждения реакции на инцидент в Солсбери на встрече стран-членов Евросоюза высказывалась идея продлевать санкции против России на год, а не на полгода.