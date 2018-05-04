Москвичей призвали не участвовать в незаконной акции на Тверской улице

Власти Москвы просят жителей не участвовать 5 мая в неразрешенной акции на Тверской улице, к проведению которой призвал блогер Алексей Навальный, сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Мы видим эти призывы, оцениваем как провокацию. Прокуратура вынесла предупреждение организаторам. Эта акция считается абсолютно незаконной, поэтому дальше вопрос остается в плоскости правоохранительных органов и принятия ими необходимых мер. Они будут руководствоваться, в том числе, вынесенным прокуратурой предупреждением», – цитирует Черникова РИА «Новости».

Чиновник обратился к москвичам с просьбой «не поддаваться на провокацию» и подчеркнул, что любое участие людей в этом мероприятии будет расцениваться как незаконное.

«Что касается завтрашнего мероприятия (шествия сторонников Алексея Навального, – прим. ВЗГЛЯД), оно является абсолютно незаконным. Мы считаем это провокацией и полной безответственностью. Завтра праздничный день, проходит немало мероприятий, в том числе, на Тверской улице», – цитирует Черникова «Интерфакс».

«Мы обращаемся к москвичам, чтобы они повнимательнее относились к тому, что будет проходить в центре города. Этот вопрос находится полностью в компетенции правоохранительных органов», – добавил чиновник.

Ранее прокуратура предупредила Алексея Навального о негативных последствиях проведения акции 5 мая в Москве. До этого столичные власти сочли безответственным намерение сторонников Навального проводить массовую акцию 5 мая в центре Москвы.

Мэрия Москвы изначально согласовала акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова с числом участников до 15 тыс. человек, но Алексей Навальный, как один из организаторов, призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. После этого столичные власти запретили Навальному проводить шествие и митинг 5 мая в связи с тем, что организаторы акции не приняли предложение властей о месте ее проведения.

В МВД заявили, что будут пресекать любые нарушения общественного порядка на майские праздники в Москве.