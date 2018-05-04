В Бундестаге призвали не осложнять диалог России и ФРГ

Председатель комитета Бундестага по внешней политике, член Христианско-демократического союза Норберт Реттген заявил, что не стоит разговаривать с Россией в жестком тоне без надобности, пишет Spiegel.

«Не следует диалог с Россией осложнять без нужды. Ситуация и так довольно серьезная, поэтому нам следует отказаться от вербального нагнетания», – сказал Реттген, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ряд членов президиума Социал-демократической партии ФРГ выразили недовольство жестким тоном главы МИД Германии Хайко Мааса по отношению к России.

Социал-демократы также высказали недовольство высылкой российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Немецкие политики не удовлетворены и оценкой Мааса авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии, который министр назвал «необходимым и уместным».