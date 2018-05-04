Трамп обсудил защиту выборов в США от иностранного вмешательства

Президент США Дональд Трамп обсудил с советниками меры, принимаемые для защиты выборов от иностранного вмешательства.

«Обсуждались усилия администрации по укреплению систем выборов в нашей стране, включая усиленную защиту от пагубного иностранного влияния», – говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в обсуждении участвовали генпрокурор Джефф Сешнс, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, директор национальной разведки Дэниел Коутс, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Трампу рассказали об усилиях, которые направлены на обеспечение безопасности выборов на федеральном уровне, в ответ он повторил, что «безопасность выборов - это национальная безопасность».

Белый дом вновь обещал поддержку штатам и местным властям в обеспечении безопасности выборов.

В апреле стало известно, что праймериз в конгресс США в Западной Виргинии будет проходить под надзором нацгвардии из-за подозрений в возможном вмешательстве России в выборы.