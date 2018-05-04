Российскую биатлонистку Глазырину дисквалифицировали на два года

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал российскую биатлонистку Екатерину Глазырину на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщается на официальном сайте IBU, антидопинговая комиссия союза постановила, что Глазырина виновна в применении запрещенного вещества и аннулировала все результаты спортсменки с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале 2017 года российская биатлонистка Екатерина Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под началом Ричарда Макларена.