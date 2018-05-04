Китайские туристы попали в больницу после прогулки в Коломенском

Двое туристов из Китая опрокинулись в конной повозке в парке Коломенское, после чего были доставлены в реанимацию.

Туристы находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на НИИ им. Склифосовского.

В четверг конная повозка в парке Коломенское перевернулась во время прогулки. Пострадали четверо туристов и извозчик. За ними вылетали два медицинских вертолета, доставившие их в НИИ им. Н.В. Склифосовского и Городскую клиническую больницу им. С.П. Боткина.

По словам директора Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника (МГОМЗ) Сергея Худякова, повозка перевернулась из-за испуга коня.

«Одиннадцатилетний конь по кличке Блиндаж, который работает в Коломенском уже семь лет, испугался и повел себя неадекватно», – сказал он.

По его словам, маршрут существует более 10 лет, ранее никаких подобных происшествий не было. «Все маршруты конных прогулок на территории музея-заповедника согласованы, техника безопасности соблюдается. Никаких нарушений по оказанию услуг или по техническому состоянию конного экипажа выявлено не было», – добавил он.