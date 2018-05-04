На Ставрополье ликвидировали планировавших теракты экстремистов

Спецслужбы ликвидировали в Невиномысске двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших теракты, сообщает ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при попытке задержания, передает РИА «Новости».

На месте происшествия была обнаружена «лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ»; экстремисты организовали подпольное изготовление взрывчатки и успели изготовить одну самодельную бомбу. Также изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырех членов «спящей ячейки» террористической группировки ИГ*, планировавших устроить теракты в Москве.