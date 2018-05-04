Москва рассказала о влиянии «дела Скрипаля» на ЧМ по футболу

Ситуация с обвинениями в адрес России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери повлияет на кооперацию Москвы и Лондона в сфере антитеррора при подготовке к чемпионату мира по футболу, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

«Конечно, повлияет», – приводит его слова РИА «Новости». «История показала, как ситуация с Литвиненко повлияла на отношения в плане безопасности России и Великобритании», – заметил он.

Сыромолотов напомнил, что Великобритания прервала отношения с Россией, не пустила оперативную группу правоохранительных органов на Олимпиаду в Лондоне, а потом «попросились к нам на Олимпиаду в Сочи».

«Сейчас такая же будет ситуация, естественно, они будут проситься сюда, думаю, что вопрос уже решен», – сказал он.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.