Российский рынок акций открылся ростом

Индекс Московской биржи утром пятницы, 4 мая, рос на 0,68% – до 2289,5 пункта. Индекс РТС поднимался на 1,15% – до 1141,19 пункта.

Такие данные со ссылкой на Московскую биржу передает РИА «Новости».