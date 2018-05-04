Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 73,6 доллара

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют незначительную динамику на фоне ожидания рынками решения американского президента Дональда Трампа на иранском направлении.

По состоянию на 7.08 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% – до 73,58 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она росла до 73,8 доллара за баррель, передает ПРАЙМ.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,07%, до 68,38 доллара за баррель после роста до 68,64 доллара за баррель.

В четверг стоимость барреля Brent снизилась на 17 центов (0,2%) и составила 73,19 доллара за баррель.