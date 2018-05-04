Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 73,6 доллара

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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Почему российская нефть уходит из Европы в Китай

Маржа при продаже российской нефти в Китай выше, чем в ЕвропуФото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Количество российской нефти, поставляемой в Европу, падает – тогда как поставки в Китай растут. Западные аналитики утверждают, что это прямо связано с политическим противостоянием России и Запада. Однако есть и другая версия – и политика в данном случае, похоже, имеет не слишком большое значение. Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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Китай прикрыл от нападения США свое самое уязвимое место

Спорные острова в Южно-Китайском море становятся непотопляемым авианосцем КНРФото: Asia Maritime Transparency Initiative/Center for Strategic and International Studies
Американская разведка рапортует о важнейших изменениях в военном строительстве КНР – на спорных островах в Южно-Китайском море развернуты крайне опасные системы вооружений. Иначе говоря, Пекин нашел способ обезопасить свою самую уязвимую зону от возможного нападения со стороны американского военно-морского флота. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В России произошла простая и замечательная вещь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности? Подробности...
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Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
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«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 73,6 доллара

          4 мая 2018, 08:49

          Текст: Ольга Никитина

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          Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют незначительную динамику на фоне ожидания рынками решения американского президента Дональда Трампа на иранском направлении.

          По состоянию на 7.08 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% – до 73,58 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она росла до 73,8 доллара за баррель, передает ПРАЙМ.

          Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,07%, до 68,38 доллара за баррель после роста до 68,64 доллара за баррель.

          В четверг стоимость барреля Brent снизилась на 17 центов (0,2%) и составила 73,19 доллара за баррель.


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