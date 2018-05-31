Нефтекомпании согласились сдерживать цены на бензин еще месяц

Российские нефтяные компании обещали удерживать розничные цены на топливо в течение месяца, пока не будут выработаны меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов, заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Договоренности есть о срочных мерах с обеих сторон – со стороны правительства и со стороны нефтяников», – сказал Леонтьев, комментируя итоги прошедшего в среду совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, передает РИА «Новости».

По его словам, правительство предпринимает меры «по уменьшению фискального давления на отрасль, в первую очередь на нефтепереработку и розницу, а компании обязуются не повышать цены в ответ на это и использовать это время для того, чтобы договорится о каких-либо более фундаментальных, системных решениях».

Он добавил, что речь идет примерно о сроке в месяц.

В среду представитель премьера Илья Джус рассказывал, что нефтекомпании согласились сохранить уровень розничных цен на бензин «с учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли».

Начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин заявил, что к росту цен на топливо привели проявления монополизма и сокращение предложения на рынке.

Ранее Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.