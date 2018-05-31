Козырев рассказал, что делала застрявшая ночью в лифте Вера Полозкова

Российский журналист Михаил Козырев в соцсетях поделился коротким роликом, на котором застрявшая в лифте поэтесса Вера Полозкова читает стихотворение.

«Застрявшая в три часа ночи в лифте Вера Полозкова читает стихи сквозь щель в дверях. Алекс Дубас и Армас Мари слушают внутри, а Максим Кучеренко, Герберт Моралес и я – снаружи в ожидании подмоги. Замечательный финал вчерашней вечеринки», – сообщил подписчикам журналист и музыкальный критик Михаил Козырев в Facebook.

Ранее Полозкова оставила в соцсети нецензурный комментарий, в котором пожелала смерти писателю Захару Прилепину, ставшему замкомандира батальона ДНР.