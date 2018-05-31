Путин обсудил с Совбезом подготовку к ЧМ-2018

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к чемпионату мира по футболу.

«Состоялось обсуждение текущих вопросов внутрироссийской социально-экономической повестки дня», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, среди прочих обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу.

«Также Путин информировал членов Совбеза о своих контактах на полях ПМЭФ, в частности о состоявшихся переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Эмманюэлем Макроном», – добавил Песков.



В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные лица.



Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах.

Россия готова к проведению ЧМ-2018, отзывы экспертов максимально положительные, ранее заявлял руководитель ФИФА Джанни Инфантино. До этого Путин сообщал, что подготовка к ЧМ-2018 «практически завершена», наступил «самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов».