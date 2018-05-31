Центру России пообещали заморозки

В регионах Центральной России 1 и 2 июня ожидаются заморозки, сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что заморозки до минус 3 градусов Цельсия ожидаются 1 июня в Тверской и Московской, а 1-2 июня – в Костромской, Ярославской, Ивановской областях, передает ТАСС.

Из-за того, что циклон из Скандинавии вышел на север Европейской России, в северной половине ЦФО ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 метров в секунду. В четверг, 31 мая, с севера на юг ЦФО будет перемещаться холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В Рязанской и Ярославской областях ожидаются наиболее ощутимые заморозки – до минус 5 градусов Цельсия.

Для начала июня в Рязанской области это редкое погодное явление – самые поздние заморозки за весь период наблюдений в регионе фиксировались 11 июня 1963 года в Елатьме.

В Ярославской области ГУ МЧС сообщило, что из-за заморозков «создается угроза гибели сельскохозяйственных культур и повышена вероятность возникновения пожаров в жилых домах».

Похолодание до минус 2 градусов Цельсия ожидаются в утренние часы 1 и 2 июня в Тверской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях.

По словам замглавы управления сельского хозяйства администрации Тамбовской области Игоря Вырикова, похолодание может нанести вред всходам гречихи, кукурузы, подсолнечника и сои.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили о продлении действия предупреждения о сильном ветре в российской столице до 21.00 четверга.