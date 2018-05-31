Путин дал ориентиры ФСИН

Президент Владимир Путин потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обеспечивать содержание в местах лишения свободы с учетом международных стандартов.

Об этом глава государства заявил на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам в Кремле, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «строгое выполнение этих норм имеет в том числе и важное профилактическое значение, помогает людям вырваться из криминального круга и встать на путь исправления».