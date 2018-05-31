Путин потребовал от прокуратуры контролировать соблюдение прав бизнеса

Президент Владимир Путин на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам потребовал от сотрудников прокуратуры контролировать соблюдение прав и интересов российского бизнеса и следить за своевременностью социальных выплат.

«Важную роль в обеспечении верховенства закона, прав и свобод граждан играют органы прокуратуры. Один из ваших безусловных приоритетов – соблюдение законности в трудовой и социальной сферах, важно незамедлительно реагировать на факты несвоевременной выплаты зарплат, пенсий, детских пособий», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, «также следует постоянно держать на контроле вопросы, связанные с соблюдением законных прав и интересов предпринимателей».

Путин добавил, что рассчитывает на «повышение качества работы сотрудников Следственного комитета». «Главные ориентиры здесь – это эффективное расследование и раскрытие преступлений, строгое соблюдение конституционных прав граждан и процессуальных норм», – сказал Путин.

Ранее Путин на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам в Кремле поручил органам госбезопасности уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек.