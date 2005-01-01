Блогеры раскритиковали новую песню Самойловой

Юлия Самойлова опубликовала в соцсетях песню Земфиры «Тихо спит моя любовь», после чего на нее обрушился шквал критики.

Самойлова разместила в Instagram короткое видео, где поет песню Земфиры, после чего в комментарии пришли недовольные подписчики.

«Юля, хватит уже этих попыток доказать всем, что вы хорошая певица, это не так. Поёте вы, как и любой из нас. Вы себя уже показали со всех сторон. И как плохая певица, и как плохой человек. Сейчас для вас самое лучшее «лечь на дно». Поутихнут страсти, вы за это время подготовьте программу действительно акапельных песен, не надрывных, а тихих, спокойных, душевных и года через два появитесь с этой программой. Может, тогда и получится что-то. А сейчас вы только больше усугубляете свое смешное положение», – считает glashabunina.

«Юле нужен хороший педагог, ее не научили правильно дышать», – считает a__shulmina.

«Это очень слабый голос для пения... У каждой третьей девочки как минимум голос не хуже... мне жаль Юлю, ее обманывают, говоря, что она певица, и все мы видели, к чему это привело...» – написал alex_arhipof.

«Где там хороший голос увидели?! Неужели не слышно, что у нее дыхания не хватает?! Внешность некрасиво высмеивать, а вот голоса, увы, нет», – считает oooo123oooo123s.

Жесткая критика посыпалась на Самойлову в соцсетях после того, как девушка не смогла попасть в финал «Евровидения-2018». Однако сама Самойлова сообщила, что шквал критики обрушился на нее сразу после объявления о том, что она будет представлять Россию на конкурсе.