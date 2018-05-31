Озвучена стоимость создания ракеты-носителя «Союз-5»

Стоимость создания комплекса с ракетой-носителем среднего класса «Союз-5» составит 61 млрд 198 млн рублей, следует из данных плана-графика закупок госкорпорации «Роскосмос» на 2018-2020 годы.

Как следует из документа, в 2018 году на создание комплекса будет выделено 2,19 млрд рублей, в 2019 году – 4,01 млрд рублей, в 2020 году – 7,58 млрд рублей, в последующие годы – 47,4 млрд рублей, – передает ТАСС.

Основным разработчиком ракеты назначена РКК «Энергия». В июле 2017 года сообщалось, что Роскосмос собирается приступить к проектированию новой сверхтяжелой ракеты. 1 февраля 2018-го Роскосмос назвал сроки создания эскиза стартового комплекса сверхтяжелой ракеты.

Напомним, в марте сообщалось, что Роскосмос планирует потратить 1 млрд 613 млн рублей на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты.