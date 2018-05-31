Новосибирск подготовится к молодежному ЧМ-2023 по хоккею за два года

Новосибирску предстоит за два года провести основную работу по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Работы достаточно много, в отличие от времени: всего два с небольшим года. Поэтому нужно засучить рукава и готовиться к проведению важного международного мероприятия на территории Новосибирской области», – сказал Травников, слова которого приводятся на сайте правительства Новосибирской области.

Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина этой суммы будет направлена на саму спортивную площадку, остальная часть – на станцию метро «Спортивная», обустройство набережной и прилегающей территории, передает ТАСС.

Новый стадион будет рассчитан на 10 тыс. зрителей и должен быть готов к середине 2022 года. Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты.

Напомним, молодежный Чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в Новосибирске. Соответствующее сообщение от IIHF поступило 30 мая на имя президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.