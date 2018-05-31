С начала купального сезона в России погибли 94 человека

После открытия пляжей в 2018 году на воде погибли 94 человека, рассказал врио начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС Амаяк Нуникян.

«В этом году уже с начала открытия пляжей погибло на водных объектах 94 человека. По сравнению с аналогичным периодом эта цифра выросла», – сказал Нуникян на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

В целом в 2018 году в России будет работать 4095 пляжей. «Уже 705 прошли освидетельствование, официально допущены к работе», – сказал он и добавил, что в Московской области из 110 пляжей уже открыты 49.

По словам Нуникяна, к открытию готовятся и 636 пляжей на территории детских оздоровительных лагерей. «В летний период этого года 7135 спасателей будут дежурить на воде, из них 2536 – инспекторы по маломерным судам. Планируется привлечь 2372 плавсредства, из них 119 – на воздушной подушке», – сказал он.

В прошлом году, сказал он, летом было зарегистрировано 1511 происшествий на воде, в результате которых погибли 1347 человек. Только трое из них погибли на оборудованных пляжах.