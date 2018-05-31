Голубого кита впервые увидели в Красном море

Впервые в истории наблюдений голубой кит обнаружен в Красном море, сообщает министерство окружающей среды Египта.

По данным министерства, кит был замечен «в водах Акабского залива, что зафиксировано впервые», – передает ТАСС со ссылкой на издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

Отмечается, что кит длиной около 20 метров был замечен в 300 метрах от побережья Эйлата.

Специалисты пытаются определить причины появления кита в Красном море. По одной их версий, животное могло заблудиться во время миграции из теплых вод в холодные районы для спаривания.

Несмотря на то, что кит не является хищником и не нападает на людей, в правительстве Египта обратилось к всем с просьбой не приближаться к нему, а наблюдать на расстоянии.

Уточняется, что с начала XX века численность голубых китов стала быстро снижаться в связи с бесконтрольным промыслом. В 1960-е животное оказалось на грани исчезновения, так как осталось не более 5 тыс. особей. Сейчас синий кит находится под международной защитой, но общая численность особей все равно мала – не более 10 тысяч.