Песков переадресовал вопрос об аресте активов Газпрома в компанию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос об аресте активов Газпрома в Швейцарии в саму компанию.

«Ну это нужно в Газпроме все-таки вам получать информацию, не в администрации президента», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

В среду президент Украины громогласно объявил о начале «принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов» с российской компании Газпром. Киев обосновывает свои действия обыкновенным желанием получить деньги, которые ему присудил арбитраж Стокгольма. Однако ряд признаков говорят о том, что реальные мотивы Украины прямо связаны с проектом «Северный поток – 2».