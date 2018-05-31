Российские наноспутники решено запустить на нехарактерную орбиту

Несколько наноспутников будут запущены на нехарактерную для таких аппаратов орбиту с космодрома Восточный в декабре 2018 года, заявил гендиректор компании-оператора коммерческой нагрузки пуска «Главкосмос Пусковые услуги» Александр Серкин.

«В декабрьском запуске малые спутники будут доставляться на три разные орбиты. Скажите, какая еще ракета способна вывести полезную нагрузку сначала на орбиту высотой 500 км, затем на 2000 км и, наконец, на 600 км?», – сказал Серкин в интервью порталу Spaceintelreport, передает РИА «Новости».

В январе сообщалось, что международная космическая компания «Космотрас» договорилась с американской компанией Planet о запуске 12 космических аппаратов серии Dove в качестве попутной полезной нагрузки на запуске ракеты-носителя «Союз-2» с космическими аппаратами «Канопус» номер 5 и 6.

Оператором запусков называется АО «Главкосмос пусковые услуги» – дочерняя компания АО «Главкосмос» и МКК «Космотрас».