Маркл оказалась среди влиятельных женщин Британии

Жена британского принца Гарри Меган Маркл включена в список 25 самых влиятельных женщин Великобритании журнала Vogue.

Составители рейтинга отметили, что Маркл, свадьба которой с принцем Гарри состоялась 19 мая, «привлекла всеобщее внимание, как никто другой в нынешнем году», передает ТАСС.

Отмечается, что Меган стала «одной из самых узнаваемых женщин в мире». «Она помогает формированию нового, для XXI века, образа монархии», – уточнили в Vogue.

В рейтинг также попали женщины, представляющие мир политики, искусства, моды, СМИ и спорта. Например, модельер Стелла Маккартни, юрист ливанского происхождения и супруга американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни, писательница Джоан Роулинг.

Напомним, 19 мая британский принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл стали мужем и женой. По настоянию королевы Елизаветы II Маркл пройдет полугодовой курс королевского этикета.