Путин поприветствовал участников «Детской новой волны 2018»

Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам конкурса «Детская новая волна 2018», который проводится в лагере «Артек».

Путин отметил, что проект объединил «большую творческую команду – признанных мэтров эстрадного искусства и юных исполнителей из России и других стран», сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, конкурс «стал одним из наиболее востребованных и перспективных начинаний в сфере международного культурного, гуманитарного сотрудничества, а главное, подарил ребятам прекрасную возможность проявить свой талант, сделать шаг к вершинам музыкального Олимпа».

Путин также выразил уверенность, что конкурс порадует гостей и жюри и оставит у всех самые добрые впечатления.

«Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», – сказал президент.