Американцы возмутились игрой-симулятором стрельбы в школе

Онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam был вынужден удалить игру Active Shooter, симулирующую стрельбу в школе, после жалоб множества пользователей.

В игре имелась возможность выступить как представителем американского спецподразделения, так и стрелка, которого требуется нейтрализовать силовикам, передает РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

Во втором случае игроку требовалось убить как можно больше виртуальных полицейских и мирных граждан.

Против игры выступили как сами геймеры, так и американские законодатели, а также родители детей, ставших жертвами школьной стрельбы.

«Я видел и слышал множество ужасных вещей за последние несколько месяцев с тех пор, как моя дочь стала жертвой стрельбы в школе. Но хуже этой игры, вероятно, не было ничего», – написал в Twitter Фред Гуттенберг, отец одного из 17 человек, погибших во время стрельбы в школе во Флориде в феврале 2018 года.

«Это непростительно. Любой компании, которая разрабатывает такую игру после подобного рода трагедий, должно быть стыдно», – написал сенатор Флориды Билл Нельсон.

Компания Valve, владеющая Steam, провела собственное расследование после жалоб на Active Shooter, и выяснила, что ее создателем является некий Аза Бердыев, «тролль», который ранее попадался на махинациях, связанных с играми.

Петицию с призывом к Valve не запускать игру появилась несколько дней назад на сайте Change.org. Ее подписали уже больше 200 тыс. человек.

Отметим, что в США регулярно происходит стрельба в образовательных учреждениях.

Так, в мае в одной из школ Техаса произошла стрельба, погибли несколько человек.

На следующий день стрельба произошла в школе в Джорджии, пострадали три женщины, одна из которых скончалась в больнице.

За неделю до этого подобный инцидент случился в средней школе города Палмдейл, штат Калифорния.

Федеральное бюро расследований сообщало, что в 2017 году в США произошло 30 случаев, когда в общественных местах открывали беспорядочную стрельбу, что стало максимальным показателем с начала 2000 года.