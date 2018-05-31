Нефть подешевела на фоне данных по запасам в США от API

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США за прошлую неделю.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,22% – до 77,55 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,07% – до 68,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, за неделю, завершившуюся 25 мая, запасы нефти в США увеличились на 1,001 млн баррелей, при этом аналитики ожидали более значительного роста – на 2,214 млн. Неделей ранее институт сообщал о снижении запасов в стране на 1,3 млн баррелей.