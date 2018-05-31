В России предложили создать антинаркотическую киберполицию

«Трезвая Россия» предложила создать в составе МВД антинаркотическую киберполицию, сообщил руководитель проекта Султан Хамзаев.

По его словам, способы и механизмы вовлечения молодежи в потребление наркотиков постоянно меняются, а распространители запрещенных веществ используют интернет, соцсети, чаты, форумы, мессенджеры и SMS.

«Распространение наркотиков через интернет – это киберпреступность. Поэтому должна быть киберполиция, которая будет бороться с такими каналами распространения и уничтожать их, а цитирует RT Хамзаева.

По его словам, предлагаемой киберполиции необходимо дать право на розыск выгодополучателей наркотрафика за пределами России.

Напомним, в среду сообщалось, что федеральный проект «Трезвая Россия» собирается направить в администрацию президента и правительство, а также региональным властям предложение о тестировании на наркотики всех госслужащих.