Парламент Мексики обвинил Трампа в расизме

Постоянная комиссия мексиканского Конгресса сочла заявления президента США Дональда Трампа расистскими.

В Конгрессе осудили «ксенофобские и расистские выражения» Трампа, которые «сопровождали переговоры по двусторонней повестке дня».

Кроме того, Конгресс подтвердил, что Мексика не собирается оплачивать возведение стены на границе двух стран, передает РИА «Новости».

В мае власти Мексики выразили протест в связи с высказываниями президента США Дональда Трампа о нелегальных мигрантах, которых он якобы назвал животными.

Перед этим ряд американских СМИ обвинили Трампа в оскорблении незарегистрированных мигрантов, хотя тот назвал «животными» конкретно членов криминального синдиката MS-13, пересекающих границу США.