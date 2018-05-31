Неизвестные устроили перестрелку с полицией в Саудовской Аравии

В результате стрельбы в городе Эт-Таифа убит полицейский, еще несколько правоохранителей пострадали, сообщают СМИ.

Двое неизвестных убили сотрудника дорожной полиции в центре города и скрылись с места нападения. Полиция выследила их, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Ас-Сабах».

Преступники открыли огонь по правоохранителям. Одного из преступников ранили и задержали, второй скрылся. Среди полицейских есть пострадавшие.

Телеканал «Люулюу» сообщает, что стрельба произошла у здания национальной гвардии.