Пентагон собрался потребовать от стран НАТО направить больше войск в Ирак

США хотят потребовать от союзников по НАТО направить больше военных сил в Ирак, сообщают источники в Пентагоне.

США хотят, чтобы другие члены НАТО «играли более весомую роль». Уточняется, что речь идет именно о численности войск. План США находится на заключительной стадии – руководитель Пентагона Джеймс Мэттис представит его в июне, когда встретится с другими министрами обороны стран НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Washington Times.

Вашингтон хочет перейти от борьбы с террористической организацией «Исламское государство*» к «многонациональной программе оказания содействия иракским силам безопасности». Издание поясняет, что имеются в виду военные советники и помощь в подготовке иракских военнослужащих.

Не сообщается, о каком числе военнослужащих стран НАТО идет речь.

Сейчас в Ираке находятся около 5,5 тыс. военных США. Белый дом намерен сократить их число, но собирается сохранить военное присутствие в Ираке и после победы над ИГ*.