В Псковской области снижается смертность пятый год подряд

В Псковской области продолжает снижаться смертность. В прошлом году она упала почти на три процента, сообщил врио губернатора области Михаил Ведерников. Он особо отметил, что достигнуто снижение младенческой смертности. Показатель стал лучшим за всю историю области.

В прошлом году в Псковской области заметно снизилась смертность. Об этом в четверг заявил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников в ходе выступления на сессии областного Собрания с докладом о работе администрации за прошлый год.

«Долгие годы Псковская область оставалась регионом с одним из худших показателей по соотношению смертности и рождаемости. На примере нашего региона даже изучался феномен «депопуляции». Однако можно точно сказать, что мы ушли от точки «невозврата», – заявил Ведерников.

Как сообщает «Псковская правда», он отметил, что в 2017 году смертность снизилась на 2,8%. «Уже более пяти лет этот показатель продолжает падать», – сказал он.

Ведерников особо обратил внимание на то, что в Псковской области продолжает снижаться младенческая смертность. «В 2012 году коэффициент равнялся 10, в 2015 – 7,7, в 2017 году – 5,3. Это лучший показатель за всю историю области. Уверен, сохранить эту тенденцию поможет новый перинатальный центр», – подчеркнул Ведерников.