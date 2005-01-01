После «смерти» Бабченко Захарова вспомнила Бубликова из «Служебного романа»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Захарова заявила в Facebook, что Порошенко «поблагодарил Аркадия Бабченко за то, что тот наконец показал всему миру настоящее лицо киевского режима». По словам представителя МИДа, «спектакль удался на славу».

«В шоке все, а зря», – считает Захарова, отмечая, что следует уже привыкнуть к «антироссийской истерике» Киева, так как лишь эта истерика «позволяет управлять в условиях диктатуры национализма на Украине».

«Ну а средства реализации этой стратегии, тем более такие мелочи, как мораль, права человека, гуманность, давно уже в Киеве не являются предметом обсуждения», – говорится в сообщении.

Захарова ожидает, что «дальше будет круче».

«То, как будет в 2018, Россия говорила в 2013. Ей не верили», – заявила официальный представитель МИД России.

По ее словам, западные страны могут «пребывать в сладкой дреме об успехах украинской демократии», но, по мнению Захаровой, «уже нужно просыпаться».

Кроме того, Захарова опубликовала еще одно сообщение: «Посвящается всем международным организациям, союзам журналистов, НПО, коллегам и друзьям, а также просто неравнодушным», – которое сопроводила отрывком из фильма «Служебный роман».