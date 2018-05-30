В ЦБ рассказали о снижении доли облигаций госдолга у иностранных инвесторов

Нерезиденты в апреле продали облигации федерального займа на сумму более 200 млрд рублей, это произошло после введения американских санкций, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Их доля снизилась с 34,5% на начало апреля, сейчас составляет около 31%», – передает «Прайм».

В ЦБ заверили, что индикаторы финансового рынка остаются устойчивыми. Международные инвесторы сохраняют интерес к российским активам, передает ТАСС.

Наибольший масштаб выход нерезидентов на рынке акций и на рынке ОФЗ приобрел 9–10 апреля. Как сообщается в подготовленном ЦБ «Обзоре финансовой стабильности», «первые два дня продажи российских активов со стороны нерезидентов составили около 70 млрд рублей». После этого инвесторы вернулись покупателями на рынок акций, но на рынке ОФЗ продолжали продажи.

«Снижение доходности (ОФЗ) происходит несмотря на сокращение вложений нерезидентов в ОФЗ», – сообщила зампред ЦБ, отметив, что кривая доходности находится на уровне ниже начала года.

В ЦБ это связывают с тем, что российские НПФ и банки сохраняют интерес к ОФЗ.