Настоятель храма заподозрен в краже телевизора

В Псковской области задержали настоятеля храма Пожревицы за кражу телевизора у прихожанина.

Отец Всеволод одолжил знакомому Дмитрию 6 тыс. рублей. Но тот не только не вернул долг, но еще и залез в дом к священнику и вынес оттуда еще 8 тыс. рублей, сообщает telegram-канал Mash.

Позже должник уехал в другой город. В отчаянии отец Всеволод пошел к нему домой и вынес телевизор в виде залога. На следующий день священника задержали за кражу.