В регионах ЦФО и ПФО от сильного ветра пострадали 11 человек

От шквалистого ветра в Москве, а также других городах Центрального и Приволжского федеральных округов в среду пострадали 11 человек.

«В общей сложности пострадали 11 человек, включая пятерых детей. Все они госпитализированы, состояние оценивается как удовлетворительное», – сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

В Москве от шквалистого ветра пострадали шесть человек, среди них два ребенка.



Ранее МЧС предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды.