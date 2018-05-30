Петербурженка спустя 14 лет узнала, что ее якобы умерший в роддоме ребенок жив

Девушка из Санкт-Петербурга узнала, что ее ребенок, якобы умерший 14 лет назад в роддоме, жив, когда получила иск из суда о лишении ее родительских прав.

Девушка, родившая ребенка 14 лет назад, сначала отказалась от него в роддоме, а когда передумала, ей сказали, что он умер. «Ко мне подошла санитарка и сказала, что как только я написала заявление на отказ, ребенка отключили от системы, и он умер», – передает слова девушки паблик Mash.

Недавно девушка получила из суда иск о лишении родительских прав в связи с тем, что она не навещала ребенка 14 лет. «Его переводили из одного дома в другой дом... Почему нас не извещали, что он жив, что его вылечили», – недоумевает мать девушки.

Адвокат семьи Евгений Зобов говорит, что для начала надо определить, что ребенок действительно ее. «Будем ходатайствовать об установлении юридического факта и проведении судебно-генетической экспертизы», – сказал он.