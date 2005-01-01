Ксения Бородина выдала одежду AliExpress за свой бренд

Телеведущую Ксению Бородину и жену Джигана Оксану Самойлову обвинили в том, что они продают китайскую одежду с сайта AliExpress, выдавая ее за свой бренд.

«У Бородиной и Самойловой есть магазины, которые они активно пиарят через Instagram. Недавно покупатели заметили фантастическое сходство между одеждой от звезд и одеждой от Китая. Сходилось все: цвет, фасон, крой и качество. Разной была только цена», – сообщили авторы Telegram-канала Mash.

Платье, которое на сайте AliExpress стоит 450 рублей, продается за 2500 рублей у Самойловой. В магазине Бородиной примерно такой же курс.

«Но не будем кошмарить бизнес - блогерши все-таки меняют одежду с AliExpress. Они пришивают к ней свой ярлычок», – пишут авторы канала.

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую шоу «Дом-2» Ксению Бородину за нападки на подписчиков, заявив, что ее следует лишить родительских прав и заклеймить социальным позором.