Лондон заподозрили в попытке создать «теорию госзаговора» в деле Перепиличного

Посольство России усматривает в ходе процесса по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного попытки британской стороны создать «очередную теорию государственного заговора с целью убийства», заявил представитель дипмиссии.

Так, «первоначальные экспертизы, проводившиеся специалистами полиции и МВД Великобритании, указали на естественный характер смерти Александра Перепиличного», однако позже «в судебный процесс в качестве заинтересованной стороны были введены представители Уильяма Браудера (фонд Hermitage Capital), который заочно осужден в России за тяжкие финансовые преступления и соответственно мотивирован на любую антироссийскую деятельность», передает РИА «Новости».

После этого начали появляться различные версии, как, например, «отравление россиянина ядом редкого растения гельземиум», «отравление щавелевым супом», «возможная причастность российских официальных лиц и/или криминальных группировок».

Параллельно с этим «осуществлялись попытки дискредитировать первоначальные результаты полицейского расследования и вдову Перепиличного».

Представитель российского посольства напомнил, что Британия в 2016 году засекретила часть имеющейся информации по данному делу.

«Цель жонглирования бездоказательными версиями в суде и фактическое сокрытие имеющихся у британских спецслужб материалов, связанных с Перепиличным, очевидна: перевести версию о естественной смерти в очередную теорию государственного заговора с целью убийства», – подытожили в дипмиссии.

Напомним, в ноябре 2012 года тело Перепеличного обнаружили неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он вышел на утреннюю пробежку, в ходе которой упал и умер. СМИ заявляли даже об «убийстве» Перепеличного, но британские власти признали его смерть естественной. Бизнесмен являлся информатором по «делу Магнитского».