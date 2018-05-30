Замминистра связи дал инструкцию по обращению с Telegram

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин рассказал, как лучше всего использовать мессенджер Telegram, который Роскомнадзор блокирует в России.

«Большой контент в Telegram-канале не проходит», – сказал Волин журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, сообщения в мессенджере должны быть максимально краткими, содержательными, укладываться в несколько предложений.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам. Несмотря на попытки блокировки, мессенджер по-прежнему работает на территории страны.